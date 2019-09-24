تقرير أممي يؤكد صدارة الإمارات لقائمة الدول المانحة للمساعدات إلى اليمن

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
الهلال الإماراتي
كتب
عدن - الخليج 365
أكد تقرير أممي صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة لقائمة الدول المانحة للمساعدات للشعب اليمني .
وذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، منذ بداية عام 2019 ولغاية 23 سبتمبر 2019، أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً، كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2019 .
وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 ولغاية 23 سبتمبر الحالي 21.70 مليار درهم (5.91 مليارات دولار).
واستحوذت المساعدات الإنسانية على ما نسبته 37 في المئة من إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية، أي 7.93 مليارات درهم (2.16 مليار دولار)، بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 63 في المئة من قيمة المساعدات الإماراتية، أي مبلغ 13.70 مليار درهم (3.73 مليارات دولار).
وشملت المساعدات المقدمة 15 قطاعاً رئيسياً مثل قطاعات النقل والتخزين، وتوليد الطاقة وإمدادها، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها.
كما شملت المساعدات الإماراتية كل مظاهر الحياة في اليمن، بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في المحافظات والمناطق اليمنية.
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