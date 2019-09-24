هوك: طهران أنفقت العديد من الأموال على مليشياتها بالمنطقة من أجل زعزعة الاستقرار

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

هوك

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، أمس، إن طهران أنفقت العديد من الأموال على مليشياتها المسلحة في المنطقة من أجل زعزعة الاستقرار.



وأضاف هوك، في كلمته أمام "مجتمع آسيا" في نيويورك، أن عقوبات واشنطن على طهران ستصعب على أذرعها الحصول على تمويل مالي، بخلاف إجبارها على تغيير سلوكها.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن النظام الإيراني لم يتوقف عن سعيه في نشر "الثورة" وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الخطوات الأمريكية تسعى لتقويض دور طهران التخريبي في المنطقة.

وطالب هوك العالم بالضغط على طهران حتى تلتزم بالقانون الدولي، مؤكدا أن واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع طهران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب.

وفيما يخص مليشيا الحرس الثوري الإيراني، أكد هوك أن تلك المليشيات تبدو كقوات عسكرية عادية ظاهريا، لكنها في الحقيقة منظمة مصممة لحماية النظام ونشر الإرهاب.

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وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران "أنشطة الحرس الثوري الإيراني في لبنان واليمن مثال واضح لتحدي القانون الدولي"، موضحا أن الحرس الثوري ينقل تجربته مع حزب الله إلى اليمن من خلال دعمه مليشيا الحوثي.

وأضاف هوك أن مليشيا حزب الله المدعومة من إيران قتلت أمريكيين أكثر من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وفيما يخص الهجوم الإرهابي على معملي نفط تابعين لشركة أرامكو السعودية، قال هوك "طبقا لمعلوماتنا الاستخباراتية فإن إيران هي من تقف خلف تلك الهجمات"، مطالبا بضرورة الرد الدولي على تلك الهجمات.

وأوضح أن الصواريخ التي استخدمت لمهاجمة منشآت أرامكو لا يمكن أن تكون قد انطلقت من اليمن.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أن طهران تواجه عزلة دبلوماسية شديدة في الوقت الراهن، وتابع قائلًا "نعرب عن أملنا في أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران".