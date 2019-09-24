شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : الإمارات تغدر بالسعودية وتعلن التأييد الكامل لمبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن وتوجه رسالة عاجلة للمملكة.. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبدالله تأييد الإمارات للمبادرة الحوثية بشأن وقف الحرب في اليمن.. مطالبًا التحالف العربي بسرعة الاستجابة فورًا.

وأشار الأكاديمي الإماراتي، والمقرب من دوائر صنع القرار، في أبوظبي، إلى أنه حان الوقت كي يوقف التحالف الحرب في اليمن ، في إشارة إلى الإستجابة إلى مبادرة الحوثيين التي دعوا فيها إلى وقف الهجمات على السعودية.

وقال عبد الخالق عبدالله ، في تغريدة على حسابه في تويتر ، رصدها "ناس تايمز" : " هذا هو الوقت المناسب لكي يبادر التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية ويعلن هدنة مؤقتة كخطوة أولى لطي صفحة الحرب في اليمن ".



ولم يكشف مستشار محمد بن زايد على الطريقة المناسبة لوقف الحرب، في تأكيد على الموافقة على مبادرة الحوثيين كما وردت، متجاهلًا الأهداف التي رفعها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، بداية انطلاق عاصفة الحزم قبل 5 سنوات.