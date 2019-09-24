شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر قبل قليل أمر ملكي ويثلج صدور اليمنيين ..والحوثيين أكثر فرحا بهذا الأمر الملكي الذي يستفيد منه كل اليمنيين في المناطق المحررة وغير المحررة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم دعم لا محدود للبنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية ومنعها من الانهيار.

وقد ثمن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الاثنين، الدعم السعودي المقدم لحكومته والبنك المركزي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين في كافة أنحاء البلاد دون استثناء.

ووجه عبدالملك، خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي اليمني الجديد، أحمد عبيد الفضلي، بالتنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات ميليشيات الحوثي الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.

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كما شدد على ضرورة استمرار البنك المركزي ومضاعفة جهودة للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين دون استثناء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته، أوضح الفضلي أن استراتيجيته في المرحلة المقبلة ستعتمد على محاور رئيسية عدة، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

كذلك أكد أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة على عدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، من خلال إجراءات عدة، سيعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.