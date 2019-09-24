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عدن - ياسمين التهامي - اختطفها الحوثيون لأكثر من عام .. إعدام فتاة من قبل أهلها بعد نصف ساعة من الإفراج عنها

ضبطت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت امس الاثنين اكبر معمل مختص بصناعة الخمر البلدي في منطقة بويش شرق المكلا. وأفادت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت وإدارة مكافحة المخدرات داهمت المصنع وألقت القبض على 3 أشخاص متورطين في صناعة الخمر بينهم امرأة عشرينية وبحوزتهم قرابة 610 لتر من مادة الخمر البلدي. Advertisements وأضافت المصادر، أن هذه العملية جاءت بعد عمليات تحرى وتقصي واسعة في أرجاء المكلا ومديريات الساحل. وأشارت المصادر، إلى أن الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت كانت لها الدور الكبير في مساندة إدارة مكافحة المخدرات خلال عمليات المداهمة مطلع العام الجاري لأوكار المروجين والمتعاطين.

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