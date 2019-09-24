شكرا لبحثكم عن خبر سفارة اليمن بماليزيا تصدر توضيح هام لليمنيين الراغبين في القدوم إلى كوالالمبور (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السفارة اليمنية في ماليزيا، الاثنين، توضيحا لليمنيين الراغبين بالقدوم إلى كوالالمبور. وقالت السفارة، في بيان نشرته على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أنها تود أن تعيد التذكير والتوضيح لكافة المواطنين اليمنيين القادمين إلى ماليزيا بالشروط والمتطلّبات التي تحددها السلطات الماليزية لمنح تأشيرة زيارة للدخول إلى ماليزيا، وهي نفس المتطلبات المعمول بها من قبل ولا يوجد تغيير فيها حتى الآن.

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