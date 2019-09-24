شكرا لبحثكم عن خبر إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ من اليمن خلال العام الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مكتب الأمم المتحدة في اليمن، الاثنين، أنه تم إجلاء أكثر من 3 آلاف لاجئ إثيوبي من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي خلال العام الجاري 2019.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في تغريدة نشرتها على حساب مكتبها في اليمن بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إنها قامت بتسهيل عودة 3 آلاف و46 إثيوبيا عالقا في اليمن، خلال العام الجاري 2019.

وأشارت الى أن من بين هؤلاء 26 بالمئة أطفال و5 بالمئة نساء، و68 بالمئة رجال، لافتة إلى أنه تم إجلاؤهم جوا عبر مطاري صنعاء وعدن.

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وكانت احصائية أممية سابقة، بينت أن اليمن يستضيف 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.

وتعد اليمن وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا.