شكرا لبحثكم عن خبر توتر أمني في إب بعد مقتل شيخ قبلي وخمسة حوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، بمحافظة إب، الاثنين، بأن مديرية العود تشهد توتر أمني بعد مقتل شيخ قبلي وأحد أقربائه على يد مسلحي مليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن الاوضاع في قرى "بيت فاضل" بالمديرية، متوترة حتى الان ومرشحة للانفجار في أي لحظة، بعد اقتحام المليشيا لمنازل المواطنين بأكثر من عشرة أطقم.

ونوه المصدر أن محاولة الاقتحام اسقطت خمسة قتلى من الحوثيين، بعد قيامهم بقتل الشيخ خولان فاضل وعمار فاضل واختطاف عدد من أبناء المنطقة.

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وكانت مصادر أعلنت، في وقت سابق بأن خولان فاضل قٌتل اليوم على يد مسلحين حوثيين بعد محاولة منعهم من اقتحام منزله وقتله اثنين منهم.

وتنفذ المليشيا عمليات مداهمات واعتقالات متكررة للقرى والمنازل في بعض مديريات إب.