شكرا لبحثكم عن خبر حركة السفن بميناء الحديدة تكشف المتسبب بأزمة مشتقات خانقة بصنعاء.. وبرلمان الراعي يعترف (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر ملاحي بميناء الحديدة، الاثنين، أن عدد من سفن المشتقات النفطية وصلت قبل أيام الى الميناء وتم منعها من افراغ حمولتها.

وكشف المصدر لـ"المشهد اليمني" أن تجار ومشرفي مليشيا الحوثي منعوها من إفراغ حمولتها بحجة تحميل دول التحالف والحكومة اليمنية المعترف بها مسؤولية أزمة المشتقات النفطية التي تمر بها صنعاء.

و وفقا لوثيقة حصل عليها "المشهد اليمني" بحركة السفن في ميناء الحديدة؛ فإنها تؤكد تفريغ شحنات بنزين ليوم ١٦ / ٩ / ٢٠١٩؛ أي خلال الاسبوع الماضي، فيما أزمة المشتقات بصنعاء متواصلة لليوم التاسع على التوالي؛ بما يوضح أن مليشيا الحوثي هي المتسببة في افتعال أزمة المشتقات، بالتعاون مع قيادات بشركة النفط اليمنية في صنعاء.

وكان مصدر مقرب من المليشيا، اعترف في وقت سابق بأن توجيهات من قيادات المليشيا لملاك المحطات بإغلاقها، كي يتمكن عدد من "هواميرها" من بيع كميات هائلة من المشتقات بالسوق السوداء، التي انتعشت خلال الايام الاخيرة بشكل لافت وغير مسبوق.

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وفي ذات السياق أقر مجلس "نواب صنعاء" في اجتماع له برئاسة يحي الراعي، الاثنين، بوجود احتكار للمشتقات النفطية لبيعها في السوق السوداء واستغلال الظروف والأزمات التي يعانيها أبناء شعبنا اليمني.

وطالب النواب بالكشف عن كل من يقف ويمول السوق السوداء وكشف الحقائق للرأي العام، وإحالة المخالفين للأجهزة المختصة وانزال العقوبات الرادعة بحقهم وفقا للقوانين النافذة.

وتشهد العاصمة صنعاء أزمة مشتقات نفطية خانقة لليوم التاسع على التوالي.