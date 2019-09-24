مليشيا الحوثي تشن حملة مداهمات للمنازل ونهب للممتلكات في نادرة اب بعد مقتل 4 من عناصرها

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيا الحوثي الانقلابية الاثنين حملة مداهمات للمنازل ونهب للممتلكات في مديرية النادرة بمحافظة اب وسط البلاد. وقالت مصادر "المشهد اليمني" ان 4 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا في خلافات مع السكان المحليين في قرى بيت فاضل بمديرية النادرة بمحافظة اب. وأكدت المصادر ان مليشيا الحوثي شنت حملة مداهمات للمنازل واعتقالات للسكان ونهب للممتلكات بعد مقتل 4 من عناصرها في قرى بيت فاضل بالنادرة.

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