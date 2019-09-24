شكرا لبحثكم عن خبر إشادات بريطانية وامريكية بمنتخب ناشئي اليمن.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشادت سفارتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن بأداء المنتخب اليمني للناشئين المشارك ببطولة تصفيات كأس آسيا .

وهنات السفارة البريطانية على حسابها بتويتر بتغريدة قالت فيها : مبروك للمنتخب اليمني للناشئين تأهله لنهائيات كأس آسيا للناشئين البحرين 2020 بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره البنغالي!

وتابعت : أسعد فريق الناشئين جميع اليمنيين بدون إستثناء، ذابت كل الحدود من سحر هذه الكرة الصغيرة، فكل التوفيق لموحدي القلوب ورسل السلام الحقيقيين

اما السفارة الامريكية فنشرت تغريدة على حسابها بتويتر قائلة : قدم نجوم المنتخب اليمني للناشئين اداء رائع في مبارياتهم السابقة واستحقوا ثناء مشجعيهم والمتابعين والمحللين..منا جميعاً في السفارة الامريكية، نتمنى للمنتخب اليمني كل التوفيق في مباراته اليوم والتاهل لكاس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً !

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