شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الميسري يتوعد "هاني بن بريك" في أول ظهوره له في مسقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد وزير الداخلية اليمنية ونائب رئيس مجلس الوزراء أحمد الميسري على المتهمين والمروجين بوجود لقاءات بينه وبين الحوثيين. وقال الميسري في تغريدة له على حسابه بتويتر "‏من يروجون عن لقاءات بيننا وبين الحوثي يهدفون من ذلك إحداث بلبلة يمررون أثناءها أهدافهم المشبوهة بعد أن تم محاصرة مشروعهم في زاوية ضيقة سيتم تنظيفها منهم قرياً" وأضاف وزير الداخلي " لن نلتقي بالحوثي ونرفض رفضاً قاطعاً التفاوض مع مرتزقة الإمارات

ولن نكافئ الإنقلابيين مطلقاً سوى كانوا في صنعاء أو عدن" وقال في تغريدة أخرى "‏سنعود الى شبوة أنا والاخ صالح الجبواني لنكون بين جنودنا في خطوط المواجهة مع مليشيات هاني بن بريك .. سننتصر بأردتنا على مدرعاتكم."

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