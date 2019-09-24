شكرا لقرائتكم خبر عن لفظوا انفاسهم الاخيرة قبل وصولهم المستشفى : لعب اطفال بحارتهم في عدن قبل قليل ينتهي بكارثة غير متوقعة والحزن يخيم على الأهالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في عدن جنوب اليمن كانت الفرحة تتعالى والابتسامة ترسم على وجه الاطفال قبل ان تقع الكارثة ويقع الفاس في الرأس ويخيم الحزن على الجميع .. ففي تفاصل الحادثة فقد لقي طفلين مساء اليوم حتفهم اثر ماس كهربائي في البريقة. Advertisements ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر محلية ان طفلين كانوا يلعبون بحارتهم وسط سوق البريقة قبل ان يتعرض لصعقة كهربائية اودت بحياتهم. واضافوا:تم نقلهم الى مستشفى المصافي وهناك لفظوا انفاسهم الاخيرة. واكد المواطنون محاولتهم لانقاذ الطفلين الا ان محاولتهم باءت بالفشل نتيجة قوة التيار الذي صعقهم.

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