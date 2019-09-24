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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ياسين سعيد نعمان يعلق على تكريم توكل كرمان لمنتخب الناشئين

أثنى سفير اليمن لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان، اليوم الاثنين، على قيام الناشطة الحقوقية توكل كرمان بتكريم المنتخب الوطني للناشئين، عقب تأهلهم إلى نهاية كأس أسيا 2020 والتي من المقرر أن تستضيفها مملكة البحرين.

وقال نعمان في تغريدة على فيسبوك "لا أعتقد أن توكل كانت تنتظر المديح من أحد عندما قررت أن تكرم فريق الشباب".

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وأضاف "دعوا كل شيء جميل يشق طريقه في هذا الظلام الدامس وينتهي إلى حيث ينتظرنا وطن بجمال شبابنا".

وأثار قيام توكل كرمان بتكريم المنتخب الوطني للناشئين ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها.

وكانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان قد كرمت لاعبي المنتخب اليمني للناشئين مساء أمس الأحد في الدوحة عقب تأهلهم إلى نهائيات كأس أمم آسيا.

وأعلنت كرمان في منشور على فيسبوك أنها وصلت الدوحة لتكريم فريق الناشئين، بعد رحلة طويلة استمرت 15 ساعة من المكسيك.

وقالت كرمان "فوز مستحق مجدداً، سنحتفل بالفوزين ونحن نطاول الجبال طولاً، بلادي إلى المجد هيا اصعدي وسيري بعزمِ الشباب الأبي".

وفي وقت سابق، أعلنت الناشطة اليمنية الحائزة على نوبل للسلام أنها ستقدم هدية مالية متواضعة عبارة عن ثلاثة آلاف دولار لكل لاعب من منتخب الناشئين.