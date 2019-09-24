عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ليست مارب ...الميسري يفاجى الجميع ويكشف عن المحافظة الذي سيعود اليها خلال الايام القادمة والاجتماع بهذه القيادات العسكرية والبدء بعملية الزحف باتجاه عدن ومواجهة هاني بن بريك

2019/09/24 الساعة 05:38 صباحاً

كشف المهندس أحمد بن أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، عن المحافظة التي سيعود اليها ورفاقة لمواجهة ما أسماها "مليشيات هاني بن بريك". وقال الميسري في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أنه "سيعود الى شبوة هو و صالح الجبواني(وزير النقل) ليكونوا بين جنودهم في خطوط المواجهة مع مليشيات هاني بن بريك". وأضاف:" سننتصر باردتنا على مدرعاتكم". وتابع: "من يروجون عن لقاءات بيننا وبين الحوثي يهدفون من ذلك إحداث بلبلة يمررون أثناءها أهدافهم المشبوهة بعد أن تم محاصرة مشروعهم في زاوية ضيقة سيتم تنظيفها منهم قريباً". واشار الميسري قائلاً: " لن نلتقي بالحوثي ونرفض رفضاً قاطعاً التفاوض مع (من اسماهم) مرتزقة الإمارات، ولن نكافئ الإنقلابيين مطلقاً سوى كانوا في صنعاء أو عدن". واندلعت خلال الايام الماضية مواجهات عسكرية بمحافظة شبوة بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها، ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشغل هاني بن بريك نائب رئيسه عيدروس الزبيدي، انتهت بسيطرة قوات الحكومية على مدينة عتق عاصمة المحافظة. وكانت وزارة الداخلية في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لها، أعلنت السبت، عن وصول وفد رفيع من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الى العاصمة العمانية مسقط، في زيارة تستغرق بضعة أيام، أن الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، وصل مسقط بدعوة رسمية من السلطنة، بهدف عقد "سلسلة لقاءات هامة مع القيادة العمانية في عدد من الملفات الهامة" حيث ستتم "مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الشأن اليمني".