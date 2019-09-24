شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. المعهد العالي للقضاء يوجه إعلان هام للطلاب ”وثيقة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المعهد العالي للقضاء بالعاصمة المؤقتة عدن، إعلان هام للطلاب بخصوص بدء العام الدراسي الجديدة. وقال عمادة المعهد العالي للقضاء في مذكرة اطلع عليها "المشهد اليمني، وجهتها لطلابها الكرام دفعة ( 23) دفعة الفقيد العدالة والوطن القاضي / جمال محمد عمر، بأنه قد تقرر أن يبداء العام الدراسي 2019 _ 2020م بمشيىة الله في 13 اكتوبر 2019م. Advertisements وأضافت عمادة المعهد بأن الدراسة ستكون في مبنى كلية الحقوق بمدينة الشعب.

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