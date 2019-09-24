شكرا لبحثكم عن خبر وزير خارجية إيران يكشف مصدر الصواريخ التي يمتلكها الحوثيون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

وفي حوار مع شبكة تلفزيون "CBS" الأمريكية، قال ظريف إن "الحوثيين حصلوا على أسلحة من الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح كان اشتراها من الأموال السعودية خلال فترة حكمه الطويلة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الحوثيين لديهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم".

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيرانية على أن "السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو في مناطقها الشرقية"، معربا عن عدم ثقته في نزاهة التحقيق الدولي

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وقال ظريف: "أنا واثق بأن إيران لم يكن لها دور (في الهجوم). أنا واثق بأن كل من سيجري تحقيقا نزيها سيصل إلى الاستنتاج نفسه. لكن لا أستطيع القول مسبقا إن الناس الذين سيتم إرسالهم سيجرون تحقيقا محايدا، لأننا نعرف سوابق لذلك".

وتبنت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.