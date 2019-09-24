مليشيا الحوثي تكافئ المتعاونين معها في اسقاط العود بحملة اختطافات واسعة في النادرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن برصاص حملة حوثية كبيرة على قرى بيت فاضل في مديرية النادرة شرق إب، الاثنين.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيا حاصرت قرى بيت فاضل فجر اليوم بشعرات الأطقم، واقتحمت منازل وخطفت العشرات في حادثة لم تعرف أسبابها بعد.
وأدى الهجوم إلى مقتل شخص يُدعى "خولان فاضل".
وتوالي قبائل "آل فاضل" الحوثيين وساعدت المليشيا في إسقاط العود في ابريل الماضي.
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