شكرا لبحثكم عن خبر قرارات ملكية سعودية لقيادات وجنود عسكريين شاركوا في حرب اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
صدر أمر من الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، الأثنين، بالموافقة على منح أوسمة لـ ( 1239 ) من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية (إعادة الأمل) في حرب دعم الشرعية في اليمن.
وصدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة ( الثالثة) لـ (46) ضابطاً و (52) فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وذلك لمشاركتهم في عملية (إعادة الأمل).
كما صدرت أوامر ملكية بمنح جنود أمن بأوسمة لأعمالهم المميزة.
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