شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يحذر من عاصفة شديدة خلال الساعات القادمة ويحدد موقعها من محافظتي المهرة وسقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، استمرارية الحالة المدارية كعاصفة إعصاريه شديدة خلال الساعات القادمة، مع تقدم مركزه شرق بحر العرب غربا نحو السواحل اليمنية لمحافظتي المهرة وسقطرى.

و أوضح المركز في تقرير له عن العاصفة الإعصاريه “هيكا”، اطلع عليه "المشهد اليمني" أن نشاط سحب متفرقة ركامية ممطرة بدأت بالظهور على أجزاء من المرتفعات الغربية و السهول التهامية وصولاً الى السواحل الغربية.

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و أكد المركز أن المتابعة المستمرة للحالة المدارية في بحر العرب، تبين تطور الحالة المدارية من “عاصفة اعصارية” الى “عاصفة إعصاريه شديدة” عند الساعة 12:00 عالمي (15:00 محلي)، في شرق و وسط بحر العرب و تتحرك بسرعة 14 عقدة غربا، مع رياح مصاحبة تصل سرعتها إلى 65عقدة، و يبعد مركز العاصفة الاعصارية الشديدة عن أرخبيل سقطرى حوالي 1296 كم، و عن محافظة المهرة حوالي 1185كم.

و لفت المركز إلى أنه سيصدر النشرات الخاصة بتطورات الحالة المدارية في الوقت المناسب، فيما يخص حركة الملاحة الجوية و البحرية و البرية. ناصحا بالمتابعة المستمرة للنشرات الرسمية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وكان المركز توقع في نشرته، بتشكل سحب رعدية متفرقة يصاحبها هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الغربية، الجنوبية الغربية و الاجزاء المحاذية لسهل تهامة مع نشاط ملحوظ للرياح، فيما تتشكل سحب ركامية متفرقة يرافقها بعض الهطولات على اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوة، حضرموت).