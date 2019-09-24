شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شاب يمني في بريطانيا في ظروف غامضة .. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفى الشاب اليمني "هاني السعيدي" ليلة أمس في ظروف غامضة عن عمر ناهز 25 ربيعا في مدينة برمنجهام المملكة المتحدة.
ويدرس الطب البشري في جامعة wolverhampton /برمنجهام ويعد من الطلاب الحاصلين على معدلات عالية في دراسته ويتمتع بعلاقات واسعة مع أساتذته وزملاءه في الكلية من مختلف دول العالم.
وأحدثت وفاته المحزنة صدمة شديدة في الوسط الطلابي والجامعي والجالية العربية.
وتلقى والده العزاء من كافة أبناء الجالية الجنوبية واليمنية وجاليات عربية في مدينة برمنجهام التي يقطنها وعائلته الكريمة .
والشاب اليافع هاني رحمه الله من مواليد 1994م يافع مديرية سرار محافظة أبين وقد التحق بأسرته في المملكة المتحدة برمنجهام وتلقى تعليمه الثانوي والجامعي هناك.
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