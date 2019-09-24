رئيس الوزراء يثمن جهود السعودية خلال لقاءه بمحافظ البنك المركزي الجديد

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

ثمن رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاثنين، الدعم السعودي المقدم لحكومته والبنك المركزي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين في كافة أنحاء البلاد دون استثناء.



ووجه عبدالملك، خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي اليمني الجديد، أحمد عبيد الفضلي، بالتنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات ميليشيات الحوثي الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.

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كما شدد على ضرورة استمرار البنك المركزي ومضاعفة جهودة للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين دون استثناء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته، أوضح الفضلي أن استراتيجيته في المرحلة المقبلة ستعتمد على محاور رئيسية عدة، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

كذلك أكد أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة على عدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، من خلال إجراءات عدة، سيعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.