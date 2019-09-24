شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحفي فتحي بن لزرق يكشف عن بشرى سارة لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق قبل قليل ما اسماه بالبشرى السارة لليمنيين.

وقال بن لزرق في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" :

( بشرى سارة : قريبا سيتم تشغيل مطار عتق الدولي وسيستطيع اليمنيون كافة وبعد 4 سنوات من المعاناة الوصول إلى مطار لايسألهم في الطريق اليه احد .. ايش اصلك ؟ من وين انت؟ من جدك السابع عشر ؟ تشغيل المطار سيشعل حركة تجارية واستثمارية كبيرة بعتق وهذا سيغير وجه العاصمة الشبوانية كثيرا..)

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق اليوم عن تحضيرات تجري لإعادة تشغيل مطار عتق الدولي في محافظة شبوة.

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ووفقا للمصار فإن إعادة تشغيل المطار سيتم قريبا وتم الشروع في تأثيث المطار تمهيدا لاستقبال الرحلات الجوية.

ومن المتوقع ان يبدأ المطار قريبا في استقبال الرحلات الجوية القادمة من السعودية ومصر.

ومؤخرا شهدت عاصمة محافظة شبوة مواجهات مسلحة بين قوات وحكومية وأخرى تدعمها الامارات انتهت بسيطرة الأولى على كل مناطق المحافظة.

ويعد مطار عتق هو مطار إقليمي تم انشاؤه في عام 1987 م بمساعدة من روسيا كمطار عسكري.

واستقبل المطار أول رحلاته المدنية في عام 1988 م وكانت أول رحلة قادمة إليه من مطار عدن الدولي.