شكرا لقرائتكم خبر عن اثناء لقائه الرئيس المصري السيسي : الرئيس الامريكي يرحب بمبادرة ايران لوقف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران لا تحتاج إلى وسيط والولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج إلى أي وساطة.

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته باللقاء الصحفي مع الرئيس السيسي، على هامش لقاء الأمم المتحدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن إيران دائما ما تتحدث عن ضرورة الخروج من اليمن وهذا شيء إيجابي، مشيرا إلى أننا ننتظر ما سيحدث الفترة المقبلة بخصوص هذا الموضوع لأنه ليس لدينا أى خطط تجاه هذا حاليا.

وأوضح أن الصين اشترت العديد من منتجاتنا الزراعية؛ بناء على طلب من الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أنه طالب الصين أيضا بشراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الجانب الصيني التزم بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية وعلى طبيعة الحال بدءوا مسبقا بشراء الكثير من مزارعينا من ضيعات أمريكية.