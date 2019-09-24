شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة يقشعر لها البدن في اليمن اختطفها الحوثيون لأكثر من عام ولفقوا لها تهمة.. إعدام فتاة من قبل أهلها بعد نصف ساعة من الإفراج عنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم أهالي إحدى المختطفات في اليمن على قتلها بعد نصف ساعة من إفراج مليشيات الحوثي الإرهابية عنها من السجن المركزي بصنعاء.

ونقلت وكالة خبر للانباء عن مصدر أمني ، إن أهالي وذوي إحدى المختطفات السجينات (نتحفظ عن ذكر اسمها) قاموا بقتلها بعد نصف ساعة من إطلاق سراحها من السجن المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين.

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وأوضحت المصادر أن المليشيات استدعت أهالي الفتاة لاستلام ابنتهم، ليقوم الأخيرون بإعدامها رمياً بالرصاص في أحد الأحياء القريبة من السجن المركزي.

وذكرت المصادر أن الفتاة كانت معتقلة لدى الحوثيين الذين لفقوا لها تهمه "خلوة غير شرعية"، لا يعاقب عليها بالسجن بحسب القانون اليمني، إلا أن المليشيات زجت بها في السجن لأكثر من عام.

وأشارت المصادر أن المليشيات الحوثية تلصق تهماً كاذبة وباطلة بعشرات المختطفات المظلومات في سجونها، في قطيعة أهاليهن لهن، بل ارتكاب الجرائم بحقهن تحت مسمى غسيل العار.