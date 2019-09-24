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عدن - ياسمين عبدالعظيم - محمد جميح يعلن عن مفاجأة صادمة ومتغيرات طارئة لم يتوقعها اليمنيون وستحدث خلال الايام القادمة



كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح عن متغيرات طارئة على المشهد اليمني وتوجهات لإيقاف الحرب .

وفي تغريدة على حسابه في منصة تويتر رصدها موقع "صوت المغتربين" ، ربط جميح بين تصريحات وزير الخارجية الايرانية التي اعلن فيها استعداد طهران لانها الحرب باليمن ، وبين تغريدة مستشار محمد بن زايد التي قال فيها ان الوقت حان لوقف الحرب في اليمن .

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موقع "صوت المغتربين" يعيد نشر تغريدة محمد جميح كما وردت على حسابة في منصة تويتر :

"‏أن يعلن ظريف عن استعداد طهران لإنهاء الحرب باليمن،بعد يوم من إعلان روحاني عن خطة إيرانية لأمن الخليج،وأيام من إعلان الحوثي وقف استهداف السعودية،فهذا يعني أن المطبخ واحد.

ترى،هل لتغريدة عبدالخالق عبدالله أن هذا هو الوقت المناسب لوقف عمليات التحالف في اليمن، علاقة بالمطبخ المذكور؟ )