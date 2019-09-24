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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لأنها اجبرت عامل مصري على تقبيل قدمها .. الحكم بسجن إبنة الملك سلمان عشرة اشهر وتغريمها مبلغ مالي .."شاهد تفاصيل الحادثة مع الصور"

أصدرت محكمة فرنسية في باريس اليوم، الخميس، حكمها على الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالحبس 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف يورو، في قضية التورط في التعدي على حرفي مصري الأصل يحمل الجنسية الفرنسية يُدعى أشرف عيد. وصدر الحكم غيابيا ضد الأميرة السعودية ووجدت المحكمة أنها مذنبة بالعنف المسلح والتورط في احتجاز شخص ضد إرادته، بعدما أمرت حارسها بضرب وإذلال العامل الذي كان يقوم بأعمال في شقتها الفاخرة في باريس قبل 3 سنوات. ------------------------------------- شاهد ايضا : شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو) شاهد : فنانة مصرية شهيرة تمارس الدعارة وتروّج المخدرات وتتورّط مع عصابة تتُاجر بالبشر! .."صور" اشترأه الملك فهد قبل عشرين عام .. عاجل : السعودية تكشف عن سلاحها الفريد الذي سوف تستخدمة ضد ايران .. صاروخ واحد منه سيدمر نصف طهران ..«شاهد الفيديو والصور» Advertisements لأنها اجبرت عامل مصري على تقبيل قدمها .. الحكم بسجن إبنة الملك سلمان عشرة اشهر وتغريمها مبلغ مالي .."شاهد تفاصيل الحادثة مع الصور" ------------------------------------- كما قضت المحكمة الفرنسية بالسجن 8 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5 آلاف يورو على الحارس الشخصي للأميرة حصة بنت سلمان. ولم يحضر العامل جلسة صدور الحكم كما غابت الأميرة أيضا عن الجلسة. وكانت المحكمة عقدت في يوليو الماضي أول جلسة لها في قضية الأميرة حصة. واتهم أشرف عيد الأميرة بأنها أمرت حارسها الشخصي بمهاجمته بعد أن اتهمته بأخذ صور ومقاطع فيديو لها في سبتمبر عام 2016. وقال إن الحارس ضربه وقام بتقييده ووجه مسدسا نحو رأسه وأمره بتقبيل قدم الأميرة، على حد تعبيره.

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