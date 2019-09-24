شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل...الكشف رسميا عن مصير ولي العهد " محمد بن سلمان " بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وبهذه الحالة .. (شاهد صورة ) تكشف كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل...الكشف رسميا عن مصير ولي العهد " محمد بن سلمان " بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وبهذه الحالة .. (شاهد صورة ) تكشف كيف أصبح؟

تداول نشطاء مواقع التواصل بالسعودية وخصوصًا موقع التدوين "تويتر"، صورة لمواطن سعودي بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبحسب الصورة المتداولة يظهر "محمد بن سلمان" في صورة "سيلفي" مع أحد المواطنين السعوديين ويدعى "محمد العنزي"، وذلك أثناء حضوره ختام مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية، بحسب صحيفة "سبق" المحلية. وحول تلك الصورة؛ علق المواطن "العنزي" بقوله إنه حقق حلم عمره، بعد أن طلب من سمو ولي العهد أخذ صورة تذكارية معه، فيما استجاب سموه كعادته ووقف لالتقاط الصورة. Advertisements وأضاف "العنزي" أن سعادته لا توصف بالتقاط "سيلفي" مع ولي العهد، أمير الشباب والمهتم بشؤونهم، والساعي دومًا لرفعة المملكة في كل المجالات. كما أشار "العنزي" إلى أن بساطة ولي العهد في التعامل مع الجميع، تجعله محبوبًا من الكل، مشيرًا إلى أن الصورة التي التقطها معه ستكون ذكرى يفتخر بها مدى الحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل...الكشف رسميا عن مصير ولي العهد " محمد بن سلمان " بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وبهذه الحالة .. (شاهد صورة ) تكشف كيف أصبح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.