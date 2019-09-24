شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بيان رسمي وتحذير هام وعاجل لكل اليمنيين في الداخل والخارج..من شراء هذا الشيء القاتل..(صورة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقرت الهيئة العليا للأدوية سحب ومنع بيع كافة الأدوية التي يدخل في تكوينها مادة ranitiden بعد أن أفادت تقارير عدد من هيئات الأدوية الدولية باحتمال وجود شوائب من مادة nitrosodinmm ethylamine المسببة للسرطان.

الهيئة قالت إنها وجهت بمنع استخدام الأدوية التي تحتوي هذه المادة الفعالة بجميع اشكالها الصيدلانية والتراكيز المختلفة ومن الشركات والأسماء التجارية من السوق اليمنية حتى التأكد من خلوها من تلك الشائبة بناء على نتائج التحاليل المعتمدة لدى الهيئة والتي ستعمل على نشره واعلان نتائج هذه التحاليل حال استكمالها.

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وشددت الهيئة على توقيف وصف وصرف هذه المستحضرات واعادتها إلى الوكلاء والموزعين في كافة انحاء اليمن بأسرع وقت ممكن وابلاغ الإدارة العامة بالهيئة العليا للأدوية بعدن وفروعها في صنعاء والحديدة وتعز والمكلا عن اي عراقيل قد تواجههم.

وحثت الهيئة جميع الأجهزة الرقابية بالمتابعة، منبهة الى ضرورة الابلاغ عن اي آثار جانبية أو شكوی من وجود أي منتج صيدلاني، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبأ" عن الهيئة.