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الاكثر مشاهدة - أثارت جنون السعوديين .. اميرة سعودية تحتفل باليوم الوطني89 للمملكة بهذه الطريقة التي اذهلت الجميع (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الأميرة ريما بنت بندر، السفيرة في الولايات المتحدة، مع الجالية السعودية المقيمة في أمريكا باليوم الوطني الـ 89″، مرتديةً زياً زاهياً مستوحى من التراث السعودي.

وأثارت الأميرة ريما إعجاب السعوديين وتداولوا صور احتفالها مع جاليات بلادهم على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

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يذكر أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عُيِّنت سفيرةً لبلادها لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير في 23 فبراير 2019، وتعد أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ السعودية، كما ترأست الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة السعودية في أغسطس 2016.
وتزخر حياة الأميرة ريما، المهنية والاجتماعية، بالإنجازات والنجاحات، ووالدها هو الأمير بندر بن سلطان، ووالدتها الأميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

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