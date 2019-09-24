الاكثر مشاهدة - من نيويورك : الإعلان عن تحالف جديد بين السعودية وإيران و4 دول خليجية .. وطهران تفاجئ الجميع بهذا الموقف

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عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور نيويورك حاليا، إن طهران مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن. وأعلن ظريف أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقدم مقترحا للأمن في منطقة الخليج، يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتضمن تشكيل تحالف بعضوية إيران والسعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت.

وقال ظريف في اجتماع مع الصحفيين بالأمم المتحدة: "العراق والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت يجب أن ينضموا للتحالف الذي تعتزم إيران تقديمه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة". ​ Advertisements ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ وأضاف ظريف: "سيعمل هذا التحالف تحت رعاية الأمم المتحدة". واعتبر مراقبون حديث ظريف عن هذا التحالف محاولة لامتصاص غضب المجتمع الدولي وفي مقدمته أميركا بعد الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت نفطية سعودية كبرى. كما أكد ظريف أن "إيران قد تلتقي مع الولايات المتحدة في صيغة 5+1، وأنه من المستحيل عقد لقاء ثنائي".

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