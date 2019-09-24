الاكثر مشاهدة - ورد الآن : اعلان عسكري عاجل لقيادة الجيش الكويتي بشأن ما يحدث في البلاد .. وهيئة الأركان تصدر البيان رقم1 وتتوعد

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : اعلان عسكري عاجل لقيادة الجيش الكويتي بشأن ما يحدث في البلاد .. وهيئة الأركان تصدر البيان رقم1 وتتوعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا عاجلا للرد على ما نسب لرئيسها من تصريحات انتشرت في الفترة الأخيرة.

وجاء في بيان رئاسة الأركان، نفي لما "يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي من تصريحات تنسب لرئيس الأركان العامة للجيش"، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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ونوهت رئاسة الأركان "بأن تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها".

وأشار البيان إلى أن رئاسة الأركان "تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".

وأهابت رئاسة الأركان الكويتية في بيانها "بمستخدمي برامج التواصل الإجتماعي عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، وتحري الدقة في التعامل معها".

وأكدت على "ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع".

ولم توضح الصحيفة طبيعة التصريحات التي نسبت إلى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي.

​والسبت الماضي أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح، على ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة.

وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية، جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع عقب زيارة للشيخ ناصر الصباح إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي، واطمأن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش.