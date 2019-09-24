شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اخطر رجل بالجيش المصري يغادر مطار القاهرة بصورة طارئة ويتوجه إلى هذة الدولة قبل مليونية الجمعة القادمة ..وتحذير دولي من مخطط خطير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اخطر رجل بالجيش المصري يغادر مطار القاهرة بصورة طارئة ويتوجه إلى هذة الدولة قبل مليونية الجمعة القادمة ..وتحذير دولي من مخطط خطير

حذّر الدكتور محمود رفعت المحامي المعروف وخبير القانون الدولي، من أنّ الجيش المصري يتعرض الآن -قبل باق مؤسسات مصر- لمؤامرة شعواء لتحطيمه.وفق تعبيره

وقال “رفعت” إنّ سفر اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري إلى الإمارات بهذا التوقيت يوضح جزء كبير من المشهد المصري الذي تديره أبوظبي.

-------------------------------------

شاهد ايضا :

شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو)

عاجـــل : الشيخة "موزة "والدة أمير "قطر" تكرم لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين بمنحة مالية مجزية لكل لاعب (تفاصيل)

اشترأه الملك فهد قبل عشرين عام .. عاجل : السعودية تكشف عن سلاحها الفريد الذي سوف تستخدمة ضد ايران .. صاروخ واحد منه سيدمر نصف طهران ..«شاهد الفيديو والصور»

-------------------------------------

وأكّد على أنّ “العصار” ليس مجرد وزير الإنتاج الحربي في مصر بل هو رجل أمريكا منذ عقود وهو من يدير ويخطط من خلف ستار.

Advertisements

وبحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي بحث التعاون العسكري مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد سعيد العصار حيث “تم استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية وسعي البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب”.وفق ما نشرت وسائل إعلام إماراتية

وتتصاعد حالة التأهب الأمني بشكل كبير في عدد من المحافظات المصرية بعد أيام من الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين على خلفية هذه المظاهرات.

وشهدت القاهرة توترا أمنيا غير مسبوق في مختلف الميادين والتجمعات ومحطات المترو عبر انتشار أفراد أمن بزي مدني إلى جوار مدرعات الأمن المركزي يستوقفون المارة، خصوصا الشباب، ويدققون في هوياتهم الشخصية، وأحيانا يفتشون هواتفهم المحمولة.

وعقب ليلة ساخنة من المظاهرات بمدينة السويس شرق مصر، شنت قوات الأمن اعتقالات واسعة وعشوائية واعتقلت أكثر من مئة مواطن من منازلهم، وذلك ضمن حملة اعتقالات بدأت منذ يومين وما زالت مستمرة حتى الآن.

ووصل عدد المعتقلين على خلفية المشاركة في المظاهرات المطالبة برحيل السيسي إلى أكثر من 336 متظاهرا، وفق ما أوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير رسمية).

ووثق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتقال 274 متظاهرا في مظاهرات الجمعة بمختلف أنحاء البلاد.

وبحسب بيان للمركز، تلقت الوحدة القانونية فيه منذ أول أمس سيلا من البلاغات من ذوي معتقلين تعرضوا للتوقيف أو الاحتجاز على خلفية المظاهرات السلمية التي شهدتها القاهرة ومحافظات أخرى مساء أمس الأول وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى الآن لم يتوصل محامو المركز إلى معلومة رسمية من شأنها الإفصاح عن أماكن أو أسباب احتجاز من تم الإبلاغ عن القبض عليهم.

وكرر المركز مطالبته للمسؤولين بسرعة الإفصاح عن الموقف القانوني لهؤلاء الأشخاص، ولا سيما في ظل الزيادة المطردة في أعداد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن توقيفهم أو احتجازهم وانقطاع اتصالهم بذويهم، حيث زاد عدد تلك البلاغات من 166 ليرتفع إلى 274.



وتترافق هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية مع دعوات إلى مليونية في مصر يوم الجمعة المقبل أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.