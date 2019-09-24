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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئيس الامريكي ترامب يفاجئ الشارع المصري ويعلق بهذة الكلمات على المظاهرات التي تشهدها المدن المصرية

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وفي اول تعليق امريكي على المظاهرات التي تشهدها عدة محافظات مصرية ، قال ترامب : "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى"، واصفًا السيسي بالقائد العظيم.

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وتأتي القمة بين ترامب والسيسي في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى ان عدة محافظات مصرية تشهد منذ اربعة ايام احتجاجات شعبية ينفذها مواطنون غاضبون مطالبين برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تردي الاوضاع الاقتصادي في البلاد