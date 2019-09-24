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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختطفها الحوثيون لأكثر من عام ولفقوا لها تهمة.. إعدام فتاة من قبل أهلها بعد نصف ساعة من الإفراج عنها

أقدم أهالي إحدى المختطفات على قتلها بعد نصف ساعة من إفراج مليشيات الحوثي الإرهابية عنها من السجن المركزي بصنعاء. وقالت مصادر أمنية لوكالة خبر، إن أهالي وذوي إحدى المختطفات السجينات (نتحفظ عن ذكر اسمها) قاموا بقتلها بعد نصف ساعة من إطلاق سراحها من السجن المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين. ------------------------------------- شاهد ايضا : شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو) عاجـــل : الشيخة "موزة "والدة أمير "قطر" تكرم لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين بمنحة مالية مجزية لكل لاعب (تفاصيل) Advertisements اشترأه الملك فهد قبل عشرين عام .. عاجل : السعودية تكشف عن سلاحها الفريد الذي سوف تستخدمة ضد ايران .. صاروخ واحد منه سيدمر نصف طهران ..«شاهد الفيديو والصور» ------------------------------------- وأوضحت المصادر أن المليشيات استدعت أهالي الفتاة لاستلام ابنتهم، ليقوم الأخيرون بإعدامها رمياً بالرصاص في أحد الأحياء القريبة من السجن المركزي. وذكرت المصادر أن الفتاة كانت معتقلة لدى الحوثيين الذين لفقوا لها تهمه "خلوة غير شرعية"، لا يعاقب عليها بالسجن بحسب القانون اليمني، إلا أن المليشيات زجت بها في السجن لأكثر من عام. وأشارت المصادر أن المليشيات الحوثية تلصق تهماً كاذبة وباطلة بعشرات المختطفات المظلومات في سجونها، في قطيعة أهاليهن لهن، بل ارتكاب الجرائم بحقهن تحت مسمى غسيل العار.

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