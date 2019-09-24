شكرا لقرائتكم خبر عن في لقاء سري بمسقط.. ناطق الحوثيين يرفض هذا المقترح الذي تقدم به ”الميسري وجباري والجبواني” ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر أمنية فى سلطنة عمان ان لقاء سري بالعاصمة مسقط جمع بين مسؤولين بالحكومة اليمنية والناطق الرسمي لجماعة الحوثي الانقلابية محمد عبد السلام.

وكشفت مصادر خاصة لـ”المواطن” أن مجموعة من المسؤولين اليمنيين الممثلين للحكومة اليمنية الشرعية و المتمثله في كل من صالح الجبوانى والميسري ونائب البرلمان عبدالعزيز جباري التقوا بشكل سري للغايه في العاصمة العمانية مسقط مع ممثل الحوثيين محمد عبدالسلام.

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واشارت المصادر إلـى ان وفد الحكومة الشرعية تقدم بمقترح يتمثل في مصالحة وطنية باستثناء المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولفتت المصادر ذاتها الى ان شروط الميسري وجباري والجبواني قوبلت بالرفض من قبل محمد عبد السلام ناطق الحوثيين، ما تسبب الى فشل اللقاء الذي جمع الطرفين.

واوضحت الى ان ناطق الحوثيين علل رفضه بانه من الصعب الدخول في حوار يجمع اطراف ويستثني اطراف اخرى.

وافادت مصادر مطلعة على اللقاء أن صالح الجبواني وزير النقل تقدم بطلب من السلطات العمانية اللقاء باصحاب القرار في السلطنة الا انها قوبلت بالرفض، وهو ما أثار حنق وغبن الجبواني ما ادى الى مغادرته الى جهة غير معروفه.

واشارت الى ان اللقاء ساده اجواء غير مريحة والذي، انعقد في إحدى فنادق العاصمة مسقط