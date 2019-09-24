بعد أن وقع الفأس في الرأس .. أرامكو السعودية تصدر تحذيرا شديد اللهجة وتكشف ”الثغرة” التي تسببت بوصول...

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عدن - ياسمين التهامي - حذرت شركة "أرامكو" السعودية، موظفيها من تصوير مرافق ومناطق التشغيل، وكذلك المواقع التي تحت الإنشاء في الشركة.

جاء ذلك في بيان للشركة، سمته "تذكيرا" وألصقته في عدة مواقع هذا الأسبوع، ليطلع الموظفون عليه.

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وأكدت الشركة في بيانها أنه يمنع منعا باتا هذا التصرف إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

وحذرت الشركة من رفع أو إرسال أو تبادل الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة وكذلك المناطق التي تحت الإنشاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونبهت "أرامكو السعودية" موظفيها إلى أنه في حال عدم الالتزام بالتحذيرات من التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو وتحديد مواقع بهذه التعليمات، فإن الشركة ستتخذ إجراءات تأديبية حازمة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الخطوة التذكيرية التي اتخذتها الشركة بعد أسبوع من تعرض الشركة لهزة غير مسبوقة، حين أعلنت الرياض في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص"؛ جراء استهدافهما بعشر طائرات مسيرة أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، فيما اتهمت الرياض طهران بتنفيذ العملية.