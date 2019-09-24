حضرموت: الأمن يعتقل الناشط "صفوان المنيفي" من أحد الفنادق بالمكلا

اعتقلت قوة أمنية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، الناشط صفوان المنيفي، من أحد فنادق المدينة.
ووفقاً لشهود عيان ذكروا لـ"يمن شباب نت"، "بأن حملة تحريضية أقامها ناشطو المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ضد الناشط المنيفي، رئيس مبادرة حي على السلام أدت إلى اعتقاله من داخل أحد فنادق المكلا".
وأضاف بأن الحملة تضمنت وقفة أمام الفندق الذي يقيم فيه، فيما لم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن أسباب الاعتقال.
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