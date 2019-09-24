تعز: استعدادات للاحتفال بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر 

تشهد محافظة تعز استعدادات كبيرة؛ للإحتفال بالذكرى السابعة والخمسون، لثورة الــ 26 سبتمبر المجيدة، من خلال تزيين الشوارع الرئيسة، وسط المدينة، بالأعلام والشعارات.



وتعمل اللجنة التحضيرية والمُنظمة لفعاليات ذكرى ثورة 26 سبتمبر على التحضير والتجهيزات؛ استعداداً للاحتفال من خلال تعليق أعلام الجمهورية على الشوارع الرئيسة في المدينة والمباني الحكومية، ونصب لافتات ولوحات تعبيرية بالمناسبة.

وفي هذا الشأن؛ أفاد مصدر في اللجنة التحضيرية، لـ"يمن شباب نت"، أن برنامج تعز الاحتفالي لذكرى ثورة سبتمبر ينطلق مساء الأربعاء القادم مع إيقاد الشعلة وإطلاق الألعاب النارية، يليها حفل كرنفالي وخطابي ومسيرة جماهيرية صباح يوم الخميس.

وقال المصدر إن برنامج الفعاليات يستمر حتى 30 سبتمبر والذي سينتهي بإقامة حفل شعبي في مدينة التربة احتفاء بالذكرى السابعة والخمسون لثورة 26 سبتمبر ضد الحكم الإمامي.

يُشار إلى أن تعز تستعد للاحتفاء بالمناسبة في ظل الحصار والقصف العشوائي التي تتعرض له الاحياء السكنية بالمدينة بين الحين والاخر من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية منذ أربعة أعوام.