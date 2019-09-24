شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : توجيهات حكومية جديدة بشأن أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية ..شاهد ماورد فيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني ومضاعفة جهودة للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات اسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الاعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.

ووجه رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم، محافظ البنك المركزي اليمني الجديد، أحمد عبيد الفضلي، بالتنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات ميليشيات الحوثي الانقلابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.. مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات البازمة للحد من ذلك، بما يضمن عدم التاثير والمساس بلقمة عيش جميع اليمنيين الذين لا تأبه المليشيات الانقلابية بمعاناتهم الكارثية التي تسببت بها.

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وأكد الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة لكل الخطوات والاجراءات التي يتخذها البنك لتأمين الاستقرار المالي والنقدي، بما

​​​​ينعكس على ضمان الامن الاقتصادي الوطني وتحقيق قدر معقول من الاستقرار .. متمنيا لمحافظ البنك المركزي الجديد التوفيق والنجاح في مهامه والقيام بدوره ومسؤولياته بحيادية تامة، واستقلالية كاملة تضمنها جميع التشريعات والقوانين النافذة.

وثمن رئيس الوزراء عاليا، الدعم الاخوي الصادق من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين من اقصى اليمن إلى اقصاه دون استثناء.

بدوره، عبر محافظ البنك المركزي اليمني، عن تقديره لدولة رئيس الوزراء وما يبديه من حرص على تقديم الدعم لقيادة البنك لتسهيل قيامها بدورها ومسؤولياتها في هذه الظروف الاستثنائية.. مشيرا الى إن استراتيجيته في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد الفضلي، أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة على عدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، من خلال عدة إجراءات عدة، سيعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.