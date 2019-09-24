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عاجل: قرارات جمهوري مرتقبة خلال ساعات ومصادر تكشف تفاصيلها

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - افادت انباء وصفت بانها مطلعة ان الرئيس عبدربه منصور هادي بصدد اصدار قرارات جمهورية مرتقبة من المتوقع لها ان تصدر مساء اليوم أو مساء غدا.

وذكرت تلك الانباء  إلى ان القرارات المتوقعة ستشمل تغييرات هامة في عدد من المناصب الحكومية 

 

 

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وتزايدت في الاونة الاخيرة دعوات كبرى للمطالبة باصلاح الشرعية من قبل جهات سياسية يمنية بمختلف توجهاتها 

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