اسماعيل طماح مسئول التعبئة المعنوية والعلاقات العامة في الحزام الأمني

قال اسماعيل طماح، مسئول التوجيه المعنوي والعلاقات العامة للحزام الأمني، أن هناك أجزاء من محافظة أبين لازالت تسيطر عليه مليشيات الاخوان، وقوات الحزام على استعداد وعندها القدرة لتحرير ما تبقى من أبين وشبوه من تلك المليشيات الإخوانية.



وأكد طماح لـ"الخليج 365"، أن قيادة الحزام الأمني تنتظر قرار القياده السياسيه ممثلة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في إعطاء الضوء الأخضر لبدء عملية التحرير.

وأضاف مسئول التوجيه المعنوي للحزام الأمني، أن قيادة الحزام الأمني ملتزمين بالتهدئه وعدم التصعيد احترامآ وتقدير لدول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسئول التوجيه المعنوي للحزام الأمني لـ"اليمن العربي": مستعدون لتحرير كامل أبين وشبوة وننتظر قرار الإنتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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