شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ماذا يحدث في المهرة ...ضابط سعودي كبير يطلق النار في المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان واغلاق المنفذرسمياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-متابعات



أطلق ضابط من قوات السعودية، النار داخل مبنى جمارك “صرفيت” في مديرية حوف بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان .

وقالت مصادر محلية إن الضابط السعودي أطلق النار بوجود موظفي الجمارك أثناء تناول وجبة الغداء ظهر الإثنين، وقد تسبب إطلاق النار بعراك بين موظف الجمارك “محسن رعفيت” والجندي السعودي .

واعتبر موظفو الجمارك إطلاق النار تهديد لحياة الموظفين بأسلوب ينتهك حرمة الجمارك وقانونه ولوائحه التنظيمية وانتهاك جديد يضاف الى الانتهاكات السعودية بمحافظة المهرة .

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وتشهد منطقة صرفيت تحرك واسعاً من أهالي مديرية حوف لإخراج القوة السعودية من المنفذ والتي سبق وأن تم رفضها سابقا من قبل أبناء مديرية حوف في يونيو الماضي من خلال فعالية الاعتصام أمام منفذ صرفيت لكون تلك القوة لا تحمل أي شرعية لوجودها في منفذ صرفيت في ظل وجود قوات الجيش اليمني الشرعي والأمن تقوم بدورها .

وقال أحمد بلحاف مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة في سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر إن تلك الممارسات والتصرفات السعودية تنتهك قانون البلد وسيادته وأن أبناء حوف يجددون موقفهم الرافض لتواجد القوات السعودية بمنفذ صرفيت وموظفو الجمارك يعلقون الدوام .

وأختتم بلحاف أن القوات السعودية المتواجدة في منفذ صرفيت تتمادي في انتهاكاتها وإذا لم تتوقف تلك الانتهاكات والممارسات عند حدها سيصل الأمر إلى الأسوء ودعا الجميع في محافظة المهرة للوقوف أمام هذا الخطر الذي يهدد استقرار وأمن مديرية حوف المحمية الطبيعية.

ويرفض أهالي المهرة منذ أكثر من عامين التواجد العسكري السعودي، حيث ينظم المواطنون مظاهرات ووقفات احتجاجية، من وقت الى اخر، للمطالبة برحيل القوات من المحافظة.

