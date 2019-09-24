شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير صحيفة مؤتمرية يكشف عن مخطط حوثي للاستيلاء على سوق الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-خاص

كشف رئيس تحرير صحيفة الميثاق محمد أنعم،عن مخطط حوثي لإحتكار الصرافة من خلال إغلاق خدمات وشركات الصرافة بمناطق سيطرتهم وتأسيسهم لشركات صرافة تابعة لقيادات حوثيه .

وقال محمد أنعم في موقع تويتر"الحوثة اغلقوا العديد من شركات الصرافة في حرب شعواء ضد الصرافين ،وهدفهم هو احتكار عمل الصرافة على قيادية حوثية فقط.

يوم امس اعلن عن تاسيس عدد من شركات الصرافة .."



وتابع"يريدون احتكار الصرافة والسلطة والقضاء والجيش والامن وكل شيء."

Advertisements

ورفضت جمعية الصرافين اليمنيين التدابير التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي، بإيقاف العمل بتراخيص عدد من شبكات التحويل المالية المحلية.

وأعربت الجمعية، في بيان، عن أسفها لصدور هذه القرار. وأكدت ثقتها بحسن تجاوب قيادة البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة المليشيا بصنعاء بإعادة النظر في القرار.

كما أكدت الجمعية أهمية التزام كافة العاملين في قطاع الصرافة باللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في صنعاء.

وكانت مليشيات الحوثي حظرت عدداً من شركات وشبكات الصرافة والتحويلات المالية في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

ومنعت المليشيات البنوك والشركات ومنشآت الصرافة من التعامل مع الشبكات المحظورة، وهي: النجم بلاس، والمحيط، ودادية، والامتياز، ويمن أكسبرس، والياباني، متوعدة من يخالف قراراتها بإجراءات عقابية قاسية.

