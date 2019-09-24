شكرا لقرائتكم خبر عن توعد «هاني بن بريك».. تصريح جديدلوزيرالداخليةاللواء «الميسري» عقب ظهوره في «مسقط» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد وزير الداخلية اليمنية ونائب رئيس مجلس الوزراء أحمد الميسري على المتهمين والمروجين بوجود لقاءات بينه وبين الحوثيين.

وقال الميسري في تغريدة له على حسابه بتويتر "‏من يروجون عن لقاءات بيننا وبين الحوثي يهدفون من ذلك إحداث بلبلة يمررون أثناءها أهدافهم المشبوهة بعد أن تم محاصرة مشروعهم في زاوية ضيقة سيتم تنظيفها منهم قريباً".

وأضاف وزير الداخلي " لن نلتقي بالحوثي ونرفض رفضاً قاطعاً التفاوض مع مرتزقة الإمارات، ولن نكافئ الإنقلابيين مطلقاً سوى كانوا في صنعاء أو عدن".

وقال في تغريدة أخرى "‏سنعود الى شبوة أنا والاخ صالح الجبواني لنكون بين جنودنا في خطوط المواجهة مع مليشيات هاني بن بريك.. سننتصر بإردتنا على مدرعاتكم.