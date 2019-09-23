شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في أول تصريح لوزير الداخلية اللواء الميسري عقب ظهوره في مسقط " يتوعد هاني بن بريك" بهذا الأمر المزلزل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رد وزير الداخلية اليمنية ونائب رئيس مجلس الوزراء أحمد الميسري على المتهمين والمروجين بوجود لقاءات بينه وبين الحوثيين وقال الميسري في تغريدة له على حسابه بتويتر "‏من يروجون عن لقاءات بيننا وبين الحوثي يهدفون من ذلك إحداث بلبلة يمررون أثناءها أهدافهم المشبوهة بعد أن تم محاصرة مشروعهم في زاوية ضيقة سيتم تنظيفها منهم قرياً" جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضاف وزير الداخلي " لن نلتقي بالحوثي ونرفض رفضاً قاطعاً التفاوض مع مرتزقة الإمارات

ولن نكافئ الإنقلابيين مطلقاً سوى كانوا في صنعاء أو عدن" وقال في تغريدة أخرى "‏سنعود الى شبوة أنا والاخ صالح الجبواني لنكون بين جنودنا في خطوط المواجهة مع مليشيات هاني بن بريك.. سننتصر بأردتنا على مدرعاتكم

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