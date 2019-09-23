حضرموت.. مناقشة الإجراءات اللازمة للنهوض بالنشاط الزراعي في الوادي

الإثنين 23 سبتمبر 2019

حضر موت _ أرشيفية

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بحث لقاء بسيئون الإجراءات الكفيلة للنهوض بالعمل الزراعي وتحديد أوجه التدخلات اللازمة لمساعدة المزارعين في مديريات وادي حضرموت باعتباره من المناطق الزراعية الهامة في اليمن.



وخلال اللقاء الذي ضم وكيلا وزارة الزراعة والري المهندس أحمد محمد ناصر و المهندس عبد الملك عبيد ووكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بحضور مدير مكتب وزارة الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس شكري باموسى وعددا من المعنيين بالوزارة جرى إطلاع السلطة المحلية على توجهات وزارة الزراعة لتصويب الإجراءات الخاصة بتعزيز العمل الزراعي وسبل دعم ومساعدة المزارعين من خلال تسهيل إجراءات توفير المدخلات الزراعية التي تمكنهم من استكمال العمليات الزراعية لعدد من محاصيل المنتجات الزراعية.

وجرى مناقشة الإجراءات الكفيلة بإعادة ممتلكات مكتب الزراعة من المعدات الزراعية التي بعهدة عدد من المرافق والمؤسسات للاستفادة منها لتعزيز نشاط المكتب ، وكذا ضرورة تدخل الوزارة والسلطة المحلية لإسناد مكتب الزراعة في عملية الإشراف على نشاط فروع الهيئات والمؤسسات الزراعية العاملة وضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض بالعمل الزراعي في وادي حضرموت بحسب الإمكانيات المتاحة.