مسئول أمريكي: الحرس الثوري يكرر التجربة اللبنانية في اليمن

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الحرس الثوري

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، إن الحرس الثوري قدم مئات ملايين الدولارات للحوثيين وترسانة من الأسلحة المتطورة.



ولفت هوك إلى أن يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية.

وأكد المسئول الأمريكي أن الحرس الثوري يكرر التجربة اللبنانية في اليمن.

وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أيلول 23، 2019، إن الهدف من العقوبات على طهران هو إجبارها على تغيير سلوكها.

وتابع: حملتنا على إيران ستصعب على أذرعها الحصول على تمويل مالي.

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وأكد المبعوث الأمريكي أن طهران ضاعفت من أنشطتها الخبيثة في المنطقة بعد إبرام الاتفاق النووي.

ولفت هوك إلى أن النظام الإيراني لم يتوقف عن سعيه في نشر "الثورة" وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بريان هوك: نسعى لتقويض دور طهران التخريبي في المنطقة.

ولفت المسئول الأمريكي إلى أنه يجب على العالم الضغط على طهران حتى تلتزم بالقانون الدولي.

وأكد أن واشنطن تريد حوارا مع إيران يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب.

وأضاف: العقوبات الأميركية حرمت إيران أكثر من 50 مليار دولار سنويا، و إيران أنفقت أموال الاتفاق النووي على دعم ميليشياتها في المنطقة، وعلى العالم أن يضغط على إيران حتى تلتزم بالقانون الدولي.