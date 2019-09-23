مليشيا الحوثي تجدد قصفها مواقع "المشتركة" جنوبي الحديدة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الاثنين 23 سبتمبر /أيلول 2019، قصفها مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات شنت عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والنتوسطة والقذائف المدفعية.

وذكرت المصادر أن المليشيات قصفت المواقع بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 82 وبالقذائف الصاروخية نوع ”لُـو”، في الوقت الذي قصفت مواقع أخرى بقذائف RBG.

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وأكدن أن عناصر المليشيات استهدفت المواقع منذ ساعات الظهيرة وحتى ساعات المساء بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 م.ط، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وبالأسلحة من عيار 14.5 وبالأسلحة القناصة.

وفي وقت سابق اليوم قصفت المليشيا مواقع للقوات المشتركة في مناطق بجنوب الحديدة.

ومنذ إعلان الهدنة بعد اتفاق السويد، تواصل المليشيا خروقاتها بشكل يومي.