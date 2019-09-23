شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني يعلن عن عاصفة تضرب اليمن خلال ساعات ويحذر الملاحة الجوية والبحرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" أعلن المركز الوطني للارصاد الجوية عن عاصفة مدارية ستضرب البحر العربي خلال ساعات وتدعى العاصفة هيكا.

وقال التقرير تحت عنوان العاصفة الاعصارية الشديدة "هيكا" "من خلال المتابعة المستمرة للحالة المدارية في بحر العرب وحتى كتابة هذا التقرير يتبين تطور الحالة المدارية من "عاصفة اعصارية"الى "عاصفة إعصاريه شديدة" في يومنا هذا عند الساعة 12:00 عالمي (15:00 محلي) في شرق وسط بحر العرب ويتحرك بسرعة 14 عقدة غربا مع رياح مصاحبه تصل سرعتها إلى 65عقدة". وبحسب التقرير "ويبعد مركز العاصفة الاعصارية الشديدة عن أرخبيل سقطرى حوالي 1296 كم وعن محافظة المهرة حوالي 1185كم". Advertisements ووفقا للتقرير فإنه "من المتوقع استمرارية الحالة المدارية كعاصفة إعصاريه شديدة خلال الساعات القادمة". وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أنه" سيتم اصدار النشرات الخاصة بتطورات الحالة المدارية في الوقت المناسب فيما يخص حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية". واوصى المركز بالمتابعة المستمرة للنشرات الرسمية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية". وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الملاحة الجوية والبحرية أقصى شرق إقليمنا من سوء الأحوال الجوية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني يعلن عن عاصفة تضرب اليمن خلال ساعات ويحذر الملاحة الجوية والبحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.